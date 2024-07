Le dossier reste flou, mais Victor Osimhen est bel et bien sur les tablettes du PSG. Pour renforcer son attaque, le club de la capitale a coché le nom du Nigérian, mais doit se séparer d’un élément offensif avant de pouvoir avancer concrètement.

Alors que Victor Osimhen est associé au PSG depuis plusieurs semaines, le dossier prend du plomb dans l’aile. En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, l’attaquant de Naples serait l’objet de négociations compliquées entres dirigeants parisiens et napolitains. Ces derniers, inflexibles sur les 130 millions d’euros attendus pour libérer leur joueur, auraient tenté d’inclure Kang-In Lee dans l’opération afin de faire baisser ce montant. Le refus a été catégorique du côté du Paris Saint-Germain, qui n’entend pas dépasser les 80 millions d’euros dans ces négociations. Par ailleurs, pour avancer plus concrètement sur cette piste, le PSG devra se séparer de Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. Cependant, toujours selon le journaliste italien spécialiste du mercato, les deux attaquants du club de la capitale auraient reçu un appel de Luis Campos afin de leur faire savoir qu’ils entraient toujours dans les plans du PSG pour la saison prochaine. Une information confirmée par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, qui évoque une volonté de ne pas entacher le capitale confiance des deux internationaux français et portugais. La volonté de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos est claire, les deux joueurs souhaitent poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu.

🚨 BREAKING : ACCORD PSG – Osimhen… mais le deal est LOIN d’être bouclé :



🤝 Luis Campos a conclu un accord avec le joueur, et négocie avec Naples, mais il n’arrivera pas tant qu’il n’y aura pas de la place faite en attaque



📞 Mais l'autre côté, le DS parisien a aussi assuré à… pic.twitter.com/h1eJD3f22u

Toutefois et toujours selon RMC Sport, malgré ce coup de fil passé aux deux attaquants actuellement en vacances, Luis Campos aurait ficelé un accord contractuel avec Victor Osimhen. Un accord qui ne signifie pas que le Nigérian sera parisien cet été, reste à lui faire de la place, et trouver un terrain d’entente avec Naples. Le club de Série A de son côté est d’ores et déjà d’accord avec Romelu Lukaku, remplaçant annoncé de Victor Osimhen dans le sud de l’Italie. Ce dernier, outre le PSG, voit Al-Ahli en Arabie Saoudite et Chelsea en Premier League comme des portes de sortie alternatives.