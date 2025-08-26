Mercato : Le PSG et Vitinha n’ont aucune intention de se séparer

En cette fin de mercato estival, le PSG a pour but de dégraisser son effectif. Ainsi, plusieurs noms reviennent. Cependant, si certains sont cités par la presse espagnole, le club de la capitale s’oppose à leur départ.

Plusieurs noms sont cités et reviennent avec insistance du côté du Campus PSG dans le sens des départs sur le marché des transferts. Si certains ont un avenir plus ou moins des tracés et des discussions sont en cours avec des clubs, d’autres pistes semblent montées de toutes pièces. En effet, selon la presse espagnole, le Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Vitinha, et nos confrères espagnols font état d’une clause libératoire de 90 millions d’euros valable pour le mercato estival 2026. Cependant, l’information a rapidement été démenti par Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato. Ce dernier a affirmé sur ses réseaux sociaux que « Vitinha ne quittera le PSG cet été sous aucun prétexte et quelle que soit l’offre« . Par ailleurs, la clause libératoire évoquée dans les colonnes de MARCA n’existerait pas dans le contrat du milieu de terrain portugais, qui fait l’unanimité auprès de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Paris Saint-Germain, Vitinha devrait donc poursuivre son aventure avec le club de la capitale sans nuage à l’horizon.