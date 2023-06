Mercato : Le PSG fait une première offre pour Victor Osimhen

Le PSG vise Victor Osimhen afin de se doter d’un avant-centre de poids dans l’optique de la saison prochaine. Problème, le Napoli ne souhaite nullement brader son élément, un véritable euphémisme.

Victor Osimhen et le PSG, c’est un duo qui alimente énormément la presse spécialisée, et notamment du côté de l’Italie. Car oui, c’est un secret de polichinelle, Luis Campos, le conseiller football rouge et bleu, apprécie tout particulièrement le profil de l’ancien lillois. C’était lui qui l’avait d’ailleurs fait venir dans le Nord de la France à l’époque. L’avant-centre sort d’une saison d’excellente facture en terre napolitaine et les prétendants ne manquent donc pas. Droit dans ses bottes, le Napoli ne parait toutefois pas du tout sur le point de flancher.

À voir aussi : Pisté par le PSG, Marcus Thuram a finalement choisi l’Inter

🚨 Luis Campos n'envisage PAS de quitter le PSG. Il est concentré à 100% sur le projet parisien !

Le conseiller sportif s'occupe du mercato parisien et rien n'a changé ❌🇵🇹



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/qo1J4gxj3h — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 23, 2023

Le PSG passe à l’attaque

Et pour cause, comme relayé sur Canal Supporters, Aurélio de Laurentiis, le président du club sudiste, aurait fixé le prix de départ de son artilleur de 24 ans à hauteur de 180 millions d’euros. De quoi calmer des ardeurs mal contenues à n’en pas douter. Qu’importe, le PSG serait déterminé à avancer ses pions dans cet épineux dossier. C’est en ce sens que la Repubblica nous indique ce jour que le club de la capitale aurait formulé une première proposition concrète au dernier détenteur du Scudetto. Celle-ci avoisinerait les 115 millions d’euros, plus quelques bonus. Une proposition qui ne fera pas vaciller l’entité transalpine. Les négociations pourraient donc se poursuivre, le mercato estival étant encore long. Mais si Naples ne revoit pas à la baisse ses exigences, il y a fort à parier que Luis Campos s’attellera à boucler d’autres pistes bien moins onéreuses.