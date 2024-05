Mercato : Le PSG ferme et à l’écoute avec Xavi Simons

Le feuilleton entre le PSG et Xavi Simons n’est pas prêt de prendre fin tant les rebondissement se suivent. Le dernier en date ? La volonté claire du club de la capitale communiquée au joueur de pas procéder à un transfert. Toutefois, les dirigeants parisiens resteraient à l’écoute du souhait du Batave.

Ces dernières semaines, les rebondissements se suivent autour de Xavi Simons. Ce dernier aurait émis le souhait d’être transféré à l’issue de son prêt au RB Leipzig et ne souhaiterait pas porter les couleurs du PSG sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, le club de la capitale serait opposé à l’idée de procéder à un transfert et l’aurait fait savoir à son joueur sous contrat jusqu’en 2027, selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Plus encore, au cours d’une réunion organisée ce mercredi, « le tout nouveau champion de Ligue 1 a évoqué un scénario avec l’international néerlandais dans les projets de Luis Enrique dans la nouvelle ère sans Kylian Mbappé« , selon Mundo Deportivo. Ces derniers expliquent également aujourd’hui que « le PSG a promis qu’il respecterait la volonté de Simons s’il n’avait pas envie de retourner au Parc des Princes« . C’est en ce sens que la seule issue possible et proposée par les dirigeants du Paris Saint-Germain si Xavi Simons ne souhaite pas évoluer en Ligue 1 la saison prochaine reste le prêt. Le jeune Néerlandais de 21 ans pourrait ainsi enchaîner avec une troisième saison consécutive en prêt. Pour le timing de sa décision nos confrères espagnols de Mundo Deportivo évoque la fin de la Bundesliga ce week-end, et avant le début de l’Euro 2024. C’est à ce moment là que le joueur formé en Rouge & Bleu décidera de son avenir en se penchant sur les options qui s’offrent à lui. Parmi celles-ci, le FC Barcelone pointe le bout de son nez, et voit en l’option du prêt une véritable aubaine tant le dossier aurait été compliqué sur le plan financier pour un transfert sec.