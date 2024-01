Mercato : Le PSG ferme les portes pour cet hiver !

Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, le PSG se retire des tables de négociations et ferme les portes de son marché des transferts. En effet, après les signatures de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale ne devrait plus enregistrer de renfort en ce mois de janvier 2024.

Le mercato d’hiver du Paris Saint-Germain devait être bien plus simple que ce qu’il n’a été. En effet, sous la houlette de Luis Campos, le club de la capitale avait initialement pour plan de recruter Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, en provenance respectivement de Sao Paulo et des Cortinthians, et fermer son mercato. Cependant, les retours difficiles à la compétition de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, conjugués aux blessures de Milan Skriniar et Gabriel Moscardo, ont poussés le PSG à réfléchir davantage sur ce mercato hivernal. En ce sens, les pistes menant à Leny Yoro, Joshua Kimmich, Bruno Guimaraes ou encore Kevin Danso ont vu le jour. Cependant, aucune d’entre elles n’aboutira, cet hiver en tous cas. C’est en tous cas ce qu’affirme Julien Froment, notre confrère pour Radio France qui affirme que « le mercato du PSG est clos dans le sens des arrivées« .

🚨 BREAKING : Le mercato du PSG dans le sens des arrivées est TERMINÉ 🔚



Paris semble satisfait de son effectif 🤝



[@JulienFroment | @franceinfo]



🗣️ Selon-vous, le PSG fait-il le bon choix ? pic.twitter.com/Pqgp6alkuM — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 30, 2024

Outre les questions à se poser pour l’été prochain, le PSG semble satisfait de son effectif actuel. C’est ce qu’avance une nouvelle fois Julien Froment. Si de nombreux observateurs et supporters soulignent des manques en défense et au milieu de terrain, Luis Enrique composera donc jusqu’à la fin de saison avec les éléments à sa disposition.