Mercato – Le PSG fixe le prix de Bradley Barcola

Sur le départ cet été, Bradley Barcola est dans le viseur de Liverpool. Cependant, le PSG a fixé un prix très élevé pour se séparer de son joueur lors de ce mercato estival.

Avec les départs déjà officialisés de Lee Kang-in (40 M€), Gonçalo Ramos (75 M€) et Noham Kamara (6 M€), le PSG a déjà amassé une belle somme sur ce mercato estival 2026. Mais le club de la capitale pourrait encore s’enrichir avec un nouveau départ. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son bail avec le PSG. Ainsi, un départ dès cet été est au programme. Rapidement, plusieurs formations européennes se sont positionnées mais, à ce jour, Liverpool a la préférence du joueur.

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Le PSG demande 170 M€ pour Bradley Barcola

Cependant, les Reds devront débourser une grosse somme pour s’attacher les services de l’international français. En effet, selon les informations de The Athletic, le PSG a fixé le prix de son ailier de 23 ans à un minimum de 170 M€. Si l’ancien Lyonnais ne compte entrer en conflit avec le double champion d’Europe en titre pour quitter le club dès cet été, il faudra désormais connaître les intentions de Luis Enrique avec son numéro 29. En effet, toujours selon le média britannique, le technicien espagnol souhaiterait s’appuyer sur des joueurs pleinement investis dans le projet parisien. Ainsi, selon des sources internes au club, si les Rouge & Bleu n’obtiennent pas le montant demandé pour le transfert de Bradley Barcola, ce dernier pourrait ne pas porter le maillot parisien lors de la saison 2026-2027. En cas de vente à 170 M€, l’ailier gauche deviendrait ainsi la vente la plus onéreuse de l’histoire du PSG.

De son côté, Ben Jacobs apporte également des précisions sur ce dossier. Si Liverpool a déjà entamé des discussions avec le joueur, les négociations n’ont pas encore commencé entre les deux formations. Le club de la Mersey juge le montant de 170 M€ comme exagéré et irréaliste. Son objectif sera donc de conclure un accord à un prix inférieur La valorisation fixée par le champion d’Europe est influencée par les ventes d’Elliot Anderson à Manchester City (135 M€) et de Morgan Rogers à Chelsea (138 M€).

Pour rappel, au début de l’été, Liverpool avait formulé une offre de 100 M€ pour Yan Diomandé, une proposition refusée par le RB Leipzig. Lors du mercato estival 2025, les Reds avaient dépensé près de 500 M€ sur le marché des transferts, notamment 145 M€ pour Alexander Isak, 125 M€ pour Florian Wirtz et 95 M€ pour Hugo Ekitike.

Paris Saint-Germain have put a valuation of at least €170million on forward Bradley Barcola.



The 23-year-old’s contract expires in 2028, and he does not wish to extend it.



PSG sources also point out that their head coach Luis Enrique only wants committed players; therefore, if… pic.twitter.com/b7XxAhJQk4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 28, 2026