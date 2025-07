Mercato – Le PSG fixe le prix de Randal Kolo Muani

Prêté à la Juventus Turin en deuxième partie de saison, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans du PSG. Le club de la capitale a fixé son prix.

Afin d’avoir un temps de jeu plus régulier, Randal Kolo Muani a quitté le PSG lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt sans option d’achat de six mois à la Juventus Turin. En Italie, l’international français a retrouvé des couleurs (22 matches toutes compétitions confondues, 10 buts et trois passes décisives). Des performances qui ont convaincu le club turinois qui aimerait le conserver. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin va tenter de convaincre le PSG de prêter à nouveau Randal Kolo Muani, considéré comme un joueur important de l’attaque des Turinois.

Le PSG ne veut pas entendre parler d’un nouveau prêt

Mais de son côté, La Repubblica indique que le PSG ne veut pas entendre parler d’un nouveau prêt pour Randal Kolo Muani, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale. Il aimerait un transfert sec. Et selon les informations du quotidien transalpin, les dirigeants parisiens demandent 50 millions d’euros pour lâcher l’ancien de l’Eintracht Francfort. Une somme jugée rédhibitoire par la Juventus Turin. Nul doute que ce dossier va encore faire parler dans les prochaines semaines.