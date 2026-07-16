Mercato – Le PSG fixe le prix pour Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye pourrait être l’un des joueurs qui va quitter le PSG cet été. Courtisé par de nombreux clubs, le titi parisien a vu le PSG fixer un prix pour son possible transfert.

Lancé chez les professionnels par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye a joué 42 matches avec le PSG depuis le début de la saison 2024-2025 (quatre buts, quatre passes décisives). Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028 et une confiance accordée par le coach espagnol, le jeune attaquant (18 ans) aurait des envies d’ailleurs lors de ce mercato estival, souhaitant trouver un temps de jeu plus régulier. Si dans un premier temps le PSG n’était pas forcément dans l’optique de se séparer de son titi, il aurait finalement ouvert les portes à un départ de son titi ces derniers jours.

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Des discussions entamées avec Dortmund

Ibrahim Mbaye serait dans le viseur de nombreux clubs, dont Aston Villa, Tottenham, Manchester City, le RB Leipzig ou bien encore le Borussia Dortmund. Ce dernier, qui vient de perdre Karim Adeyemi qui va signer au FC Barcelone, estime que le titi du PSG serait le remplaçant idéal de l’international allemand, selon les informations de Bild. Le quotidien allemand confirme que le PSG ne s’opposera pas à la vente de l’international sénégalais et qu’une offre de 30 millions d’euros pourrait convaincre les dirigeants parisiens de lâcher leur titi. Bild conclut en expliquant que des discussions en ce sens ont actuellement lieu entre le PSG et le Borussia Dortmund. De son côté, Mundo Deportivo confirme que le PSG est ouvert à une vente d’Ibrahim Mbaye et que plusieurs clubs s’intéressent à lui. Le quotidien sportif espagnol conclut en indiquant qu’en ce moment, c’est le Borussia Dortmund qui est le club le plus intéressé par l’attaquant.