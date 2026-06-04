Mercato – Le PSG fixe le prix pour Lee Kang-in

Lee Kang-in est l’un des joueurs qui pourraient quitter le PSG cet été pour avoir plus de temps de jeu. Le PSG ne s’opposera pas à son départ et a fixé un prix pour son international sud-coréen.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Lee Kang-in n’a jamais été un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique (124 matches, 16 buts, 16 passes décisives). L’international sud-coréen (25 ans), encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, est l’un des joueurs susceptibles de quitter le club de la capitale cet été afin d’avoir plus de temps de jeu et un rôle plus important dans son possible futur club. Selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG ne serait pas contre vendre son numéro 19, mais pas à n’importe quel prix. Le quotidien sportif espagnol explique que le double champion d’Europe réclamerait 50 millions d’euros pour lâcher Lee Kang-in. Intéressé depuis de nombreux mois, l’Atlético de Madrid aimerait faire baisser ce prix pour recruter Lee Kang-in et en faire le remplaçant d’Antoine Griezmann.

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Le PSG ne bradera pas son international sud-coréen

Marca évoque aussi ce dossier. Il confirme que le PSG est ouvert aux négociations pour un possible transfert de Lee Kang-in. Le quotidien sportif madrilène explique que le joueur aurait indiqué à ses dirigeants son désir de poursuivre sa carrière dans un club dans lequel il pourrait jouer un rôle bien plus important. Intéressé depuis de très longs mois, l’Atlético de Madrid serait toujours sur le dossier. Les Colchoneros envisageraient une tournée estivale en Corée du Sud avec l’espoir que Lee Kang-in soit présent et qu’il puisse être la principale attraction de cette dernière. Mais les dirigeants madrilènes, même si le PSG est ouvert à un départ, sont conscients que recruter un récent vainqueur de la Ligue des champions, même s’il n’est pas titulaire indiscutable au PSG, nécessitera un investissement conséquent.