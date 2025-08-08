Mercato – Le PSG fixe son prix pour Arnau Tenas

Avec l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier, Arnau Tenas va encore descendre dans la hiérarchie des gardiens. Le PSG a fixé le prix de son gardien espagnol.

Arrivé en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma durant l’été 2023, Arnau Tenas n’aura joué que six matches lors de sa première saison sous le maillot du PSG. L’été dernier, il a vu le club de la capitale s’offrir les services de Matvey Safonov, ce qui l’a fait dégringoler dans la hiérarchie des gardiens à la troisième place. Lors de l’exercice 2024-2025, il n’aura joué que deux matches. Lors de ce mercato estival, le PSG a recruté Renato Marin et est sur le point de s’offrir Lucas Chevalier alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma est encore flou. Arnau Tenas se retrouve donc en cinquième position dans la liste des gardiens du PSG.

Déclassé dans la hiérarchie des gardiens

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, le champion olympique va très certainement quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Proposé à Lille pour remplacer Lucas Chevalier, qui va rejoindre le PSG, les dirigeants nordistes ont repoussé cette possibilité. Il serait dans le viseur du Celta Vigo, qui apprécie ses qualités. Selon les informations de Loïc Tanzi, le PSG demanderait six millions d’euros pour laisser partir son gardien espagnol. Une demande qui ne devrait pas effrayer ses courtisans.