Invité à quitter le PSG cet hiver, Randal Kolo Muani a de nombreux courtisans intéressés par son profil. Et en cas de vente, le PSG ne voudra pas le brader.

Le mercato d’hiver 2025 a ouvert ses portes en France. Si le PSG ne fera pas de folie dans le sens des arrivées, il compte se séparer de certains éléments indésirables de son effectif. À ce jour, deux joueurs sont invités à quitter la capitale française durant cette période hivernale : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Concernant l’international français, il ne manque pas de prétendants.

Le PSG espère au moins récupérer 60M€

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque de 90M€ et sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant de 26 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’a plus convoqué lors des derniers matches de l’année 2024. Alors qu’il désirait s’imposer chez les Rouge & Bleu, l’ancien Nantais a dû revoir ses objectifs en raison de son faible temps de jeu. Irréprochable à l’entraînement et avec un état d’esprit toujours positif, le numéro 23 parisien a été marqué par son déclassement et s’est fait une raison. Il est prêt à quitter le club de la capitale cet hiver, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « Compte tenu de cette situation, le joueur comme son club sont disposés à trouver un arrangement qui satisfasse tout le monde. »

Ainsi, il ne s’agira pas d’un prêt sec. « Le PSG souhaite prioritairement un transfert sans pour autant brader (il espère en récupérer idéalement au moins 60 M€) un élément acheté à Francfort pour 90 M€ en 2023. Un prêt avec option d’achat pourrait aussi convenir, mais les modalités doivent être définies, à savoir quid de la prise en charge du salaire, du montant de l’option, des conditions de sa levée. » Reste désormais à savoir la future destination de Randal Kolo Muani. Grâce à son statut en équipe de France et sa situation au PSG, plusieurs formations sont venues aux renseignements ces dernières semaines comme l’AS Monaco, l’AC Milan, Aston Villa, la Juventus Turin, Tottenham, Leipzig ou encore Manchester United et le Bayern Munich. En revanche, selon certaines sources proches du dossier, Chelsea ne ferait pas partie des candidats. La Bundesliga, ancien championnat où évoluait l’attaquant parisien (Eintracht Francfort en 2022-2023), « semble être la destination la plus probable à date, ce qui sous-entend que cela peut évoluer », conclut L’E.