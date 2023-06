Mercato : Le PSG fonce sur Ilkay Gündogan

En préparation de la saison 202/2024, le PSG se montre actif sur tous les fronts en ce début de mois de juin. Renforcer son effectif ou trouver le remplaçant de Christophe Galtier, le club de la capitale travaille d’arrache pied afin d’être prêt le plus tôt possible.

Si les pistes autour du Paris Saint-Germain se multiplient, l’une d’entre elles n’était pas une priorité jusqu’à peu. En effet, le club de la capitale semble se positionner sur le dossier Ilkay Gunndogan. Une piste qui répond à la logique de joueurs en fin de contrat sur lesquels le PSG avance, à l’image de Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Marcus Thuram. Selon les dernières informations de nos confrères de L’Equipe, le milieu de terrain de Manchester City « fait ainsi partie des joueurs ciblés par le club de la capitale il y a plusieurs semaines« . Cependant, la volonté première du joueur est de rejoindre le FC Barcelone, et les dirigeants parisiens le savent. En Premier League, Arsenal espère également avoir ses chances dans ce dossier. L’option de prolonger avec le champion d’Angleterre 2023 existe également. Face aux difficultés financière du Barça, Ilkay Gundogan pourrait revoir ses plans, et ainsi considérer la piste le menant au Paris Saint-Germain.

Julian Nagelsmann facteur X de l’opération ?

Le Paris Saint-Germain souhaite rajeunir et « fanciser » son effectif, mais ne prend en aucun cas cette direction sur le marché des transferts pour le moment. En ce sens, Ilkay Gundogan pourrait totalement entrer dans la politique de recrutement du club de la capitale, et être une réelle plus value sur le plan sportif, dans un milieu de terrain qui manque considérablement de qualité. De plus, la potentielle arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc du PSG pourrait rabattre les cartes. En effet, le technicien allemand pourrait amener « sur le haut de la pile le dossier de son compatriote » toujours selon L’Equipe.

🚨 Ilkay Gündogan fait partie des profils CIBLÉS par le PSG. Jusqu'à peu, le joueur n'était pas une priorité, puisque le club a été informé que l'objectif n° 1 du joueur était de rejoindre de base le Barça ⏳🇩🇪



[L’Equipe] pic.twitter.com/ccyb2nHUpr — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 8, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Capitaine de Manchester City et donc engagé dans la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce samedi, l’international allemand de 32 ans ne devrait pas se soucier de son avenir avant la semaine prochaine. Toutefois, le PSG entre bien dans la course dans ce dossier qui devrait agiter le début du mercato estival.