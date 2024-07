Mercato – Le PSG hors course dans le dossier Leny Yoro ?

Alors qu’il était érigé comme la priorité du PSG pour renforcer sa défense centrale, Leny Yoro ne devrait pas poursuivre sa carrière dans la capitale française.

Le mercato du PSG tourne pour l’instant au ralenti. Le club de la capitale n’a officialisé qu’une seule recrue, Matvey Safonov. Chaque jour, il est associé à de nombreux joueurs. Pour renforcer sa défense, il pensait à Leny Yoro. Le jeune défenseur central de Lille (18 ans) était même la priorité de recrutement dans ce secteur. Malgré cela, il semble que le PSG n’ait jamais été la priorité de l’international espoirs français, qui aurait une préférence pour son avenir, rejoindre le Real Madrid.

A voir aussi : Mercato : Négociations en cours entre le Real Madrid et le LOSC pour Leny Yoro

Manchester United, plus sérieux concurrent du Real

Ce dimanche, Le Parisien fait un point sur ce dossier. Si les dirigeants du PSG ont longtemps discuté pour lui proposer un projet susceptible de le convaincre, deux autres clubs auraient pris une belle avance, le Real Madrid et Manchester United. Le club madrilène, qui veut se l’offrir, n’a toujours pas trouvé l’accord final pour s’acquitter de sa signature, avance le quotidien francilien. De son côté, Manchester United, qui suit le joueur depuis de très nombreux mois, aurait fait de l’arrivée de Leny Yoro sa priorité lors de ce mercato estival et met tout son possible pour coiffer la concurrence. « En Premier League, il y a bien Liverpool qui s’est positionné également, mais Manchester United a présenté des arguments très convaincants qui en font aujourd’hui le concurrent le plus sérieux du Real pour arracher la signature du jeune talent français. » Les Red Devils seraient prêts à offrir 60 millions d’euros à Lille pour s’offrir Leny Yoro. « À moins d’un improbable retournement de situation, l’avenir du jeune défenseur va bien se jouer entre Manchester United et le Real Madrid. Les prochains jours s’annoncent décisifs », conclut Le Parisien.