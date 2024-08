Mercato – Le PSG hors course dans le dossier Osimhen ?

Même s’il a été associé au PSG pendant tout le mercato estival, Victor Osimhen ne devrait pas rejoindre le club de la capitale. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens n’ont pas recontacté ceux de Naples.

Même si la priorité du PSG n’était pas de s’offrir un attaquant de pointe, comptant déjà dans ses rangs Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le club de la capitale a été associé à plusieurs attaquants dans ce mercato, comme Julian Alvarez ou Victor Osimhen. Pour ce dernier, on l’annonçait proche de rejoindre le PSG au mois de juin, avant que cette piste ne se refroidisse en raison des exigences des dirigeants napolitains. Le joueur, lui, qui aurait trouvé un accord avec les Rouge & Bleu, n’aurait qu’un souhait pour son avenir, rejoindre le PSG. Mais il va très certainement devoir revoir ses plans.

Un duel Al-Ahli-Chelsea

En effet, selon les informations de RMC Sport, à 24 heures de la fin du mercato, le PSG n’a pas recontacté Naples malgré la blessure de Gonçalo Ramos et l’éloignement des terrains de l’international portugais pour les trois prochains mois. Ce dossier serait même au point mort, avance le média sportif. L’avenir de l’international nigérian pourrait se jouer entre deux clubs, Al-Ahli et Chelsea. Le club saoudien a fait de l’ancien lillois une priorité alors que ses dirigeants sont actuellement en Italie « pour discuter avec le Napoli et tenter d’arracher la signature de Victor Osimhen. » Al-Ahli offrirait un contrat de quatre ans à Victor Osimhen avec un salaire annuel de 30 millions d’euros et une clause de sortie dans son futur contrat. De son côté, Chelsea espère toujours convaincre l’attaquant de rejoindre la Premier League, conclut RMC Sport.