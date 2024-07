Mercato : Le PSG hors course pour Nico Williams ?

Au cours de ce mercato estival 2024, le PSG a pour dossier prioritaire de remplacer Kylian Mbappé. En ce sens, plusieurs noms affluent pour le flanc gauche de l’attaque. S’il n’est pas lié au club de la capitale, la piste Nico Williams a tout de la bonne idée.

A l’occasion de cet Euro 2024, l’Espagne est l’équipe qui brille le plus avec Nico Williams sur le côté gauche de son attaque. Le joueur qui fête ses 22 ans ce vendredi 12 juillet a disputé cinq rencontres depuis le début du championnat d’Europe, et compte 1 but et 1 passe décisive. S’il n’a cessé de faire trembler les défenses adverses et créer le déséquilibre par ses courses et ses dribbles, Nico Williams s’apprête à disputer le match le plus important de sa carrière ce dimanche 14 juillet avec la finale de cet Euro 2024 face à l’Angleterre. Outre l’aspect sportif, les derniers jours de Basque sont animés également par son avenir et le mercato. En effet, le joueur est envoyé avec insistance du côté du FC Barcelone dont le président a déclaré que le dossier était faisable sur le plan économique, mais selon les informations de Fabrizio Romano, l’accord contractuel est lui plus difficile à trouver avec Nico Williams, tant le salaire est élevé (un peu plus de 10 millions par an).

🔴 Le PSG n’a aujourd’hui JAMAIS contacté l’Athletic pour Nico Williams. Mais avec sa clause libératoire, il peut y avoir des surprises, à l’image de l’arrivée de Michael Olise au Bayern Munich alors qu’il était tout proche de Chelsea ⏳🇪🇸



Dans sa quête de renfort sur l’aile gauche avec le départ de Kylian Mbappé, la piste menant le PSG à Nico Williams a tout pour être une bonne idée. Cependant, à ce stade du mercato et toujours selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale « n’a jamais contacté l’Athletic Bilbao« . Cependant, le journaliste italien spécialiste du marché des transferts affirme qu’avec la clause libératoire d’un montant de 58 millions d’euros « il peut toujours y avoir des surprises« . Ce dernier évoqué la surprise Michael Olise qui s’est engagé avec le Bayern Munich, alors que le joueur de Crystal Palace semblait promis à Chelsea.