Mercato : Le PSG insiste pour Bradley Barcola

Le PSG est toujours en quête de renforts offensifs dans l’axe ou sur le flanc droit, et insiste auprès de l’Olympique Lyonnais pour Bradley Barcola. Les deux clubs poursuivent les discussions avec une offre parisienne sur la table.

Depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est associé au Paris Saint-Germain, et souhaiterait rejoindre la capitale selon les derniers échos de la presse, sans pour autant aller au clash avec sa direction lyonnaise. Ces dernières informations faisaient également écho d’une offre du PSG qui a été refusée par les dirigeants de l’OL. Cependant, les dirigeants du Paris Saint-Germain n’auraient pas dis leur dernier mot. En effet, selon Fabrice Hawkins, « le PSG insiste toujours pour Bradley Barcola » et avance des discussions en cours entre les deux clubs français. La dernière offre en date de la part du PSG est de 30 millions d’euros + bonus, et a été refusée par les dirigeants lyonnais. Le jeune Gone de 20 ans serait un choix de Luis Enrique. Cependant, dans ce dossier, le Paris Saint-Germain devra faire face à de la concurrence. Toujours selon RMC Sport, Manchester City et un autre gros clubs anglais seraient sur la piste menant à Bradley Barcola.