Mercato : le PSG intéressé par Julian Alvarez pour cet hiver ?

Le PSG continuerait de scruter avec attention le dossier Julian Alvarez. De là à imaginer un assaut parisien dès cet hiver pour le Colchonero ?

Dans les derniers instants du mercato, plusieurs sources insistaient sur le fait qu’une recrue surprise pouvait débarquer au Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, une dernière tentative aurait même été faite avec un joueur offensif, sans que son nom ne filtre. Mais Luis Campos et Luis Enrique se projettent, eux, désormais sur le mercato hivernal. Et El Nacional croit justement connaître le nom du joueur espéré par le trio : Julian Alvarez.

Le PSG toujours sur les rangs pour Julian Alvarez ?

En effet, selon le média espagnol, Luis Enrique aimerait beaucoup récupérer Julian Alvarez pour compléter son secteur offensif après les départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Toujours à l’Atlético de Madrid malgré son forcing pour rejoindre le FC Barcelone, l’attaquant argentin pourrait être tenté par un nouveau challenge. Et s’il serait étonnant de voir le Barça revenir à la charge, le PSG pourrait donc tenter sa chance, tandis que les Gunners d’Arsenal seraient également toujours sur le coup. Ces derniers auraient d’ailleurs fait une ultime tentative avant la fermeture de ce mercato estival.

Reste à savoir si cette information trouvera un écho positif dans les prochaines semaines, et on prendra ces affirmations avec des pincettes pour le moment. En tout cas, les Colchoneros, eux, attendent toujours 150 millions d’euros pour ouvrir la porte. Soit le prix de la clause libératoire de Julian Alvarez.

