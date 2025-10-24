Mercato – Le PSG intéressé par Tylel Tati ?

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de changer de projet en misant désormais sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Il s’intéresserait à Tylel Tati.

Depuis l’été 2023, le PSG a décidé de ne plus miser sur des surperstars mais sur des jeunes joueurs prometteurs. Pour renforcer sa défense, le club de la capitale penserait à une des révélations du début de saison en Ligue 1, Tylel Tati (17 ans), selon les informations de Sport. Le quotidien sportif catalan indique que le FC Barcelone est aussi sur le dossier du défenseur central de Nantes.

De la concurrence dans ce dossier

Sport indique que le PSG suit de très près les progrès du jeune défenseur. Les dirigeants parisiens le considèrent comme une doublure crédible pour Willian Pacho, qui permettrait ainsi à l’international équatorien de se reposer un peu plus. Si le quotidien catalan ne dévoile pas le montant que demanderait Nantes pour laisser partir son joueur, lui qui est estimé à 6 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, il explique que son transfert ne devrait pas être trop élevé. Le PSG et le FC Barcelone ne seraient pas les seuls clubs sur le dossier, même si Sport ne dévoile pas les autres clubs intéressés par l’international U18 français. Le média espagnol indique que si le PSG se penche sur Tylel Tati, c’est que Lucas Beraldo ne convainc pas tout le monde en interne. Le PSG voudrait deux remplaçants de qualité pour les deux titulaires, conclut Sport.