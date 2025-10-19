Said el mala

Mercato – Le PSG intéressé par une pépite allemande ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 octobre 2025

Si le mercato a fermé ses portes il y a quelques mois, le PSG prospecte pour renforcer son effectif. Il serait intéressé par l’international espoirs allemand, Said El Mala.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a radicalement changé de virage sur le mercato. Il n’est plus question d’acheter des stars mondiales, mais des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser au sein des champions d’Europe. Mais si le mercato a fermé ses portes au début du mois de septembre, les dirigeants parisiens scrutent le marché pour continuer de renforcer son équipe, que ce soit cet hiver ou l’été prochain. Selon les informations de Bild, le PSG s’intéresserait à Said El Mala

De la concurrence dans ce dossier

Le PSG aurait pris des renseignements sur le jeune ailier de Cologne (19 ans) selon le quotidien allemand. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier puisque le Bayern Munich et le Borussia Dortmund aimeraient s’offrir les services de l’international espoirs allemand. Selon Bild, Said El Mala ne devrait pas quitter Cologne lors du mercato hivernal mais un départ l’été prochain n’est pas à exclure. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d’euros, conclut Bild

