Mercato : Le PSG jette son dévolu sur Nico Williams

Le PSG reste en quête de renforts offensifs. Outre le dossier de l’attaquant axial pour lequel le nom de Victor Osimhen revient avec insistance, le club de la capitale semble désireux de se renforcer sur les ailes aussi.

Avec la perte de Kylian Mbappé, tout semble dessiné pour la prise de pouvoirs dans le couloir gauche de Bradley Barcola. Cependant, les dirigeants parisiens, s’ils font confiance au numéro 29 Rouge & Bleu, espèrent tout de même mettre le Français de 21 ans en concurrence. Après avoir tenté de recruter Khvicha Kavratskhelia, avoir vu le nom de Rafael Leao lui être associé, le PSG jetterait son dévolu sur Nico Williams. Véritable attraction estivale entre son Euro 2024 et désormais le mercato, l’ailier espagnol est toutefois la priorité absolue du FC Barcelone. Les Catalans ne s’en cachent pas, et l’idée pour le joueur de former la paire avec Lamine Yamal, son coéquipier ne sélection pourrait être séduisante. Cependant, malgré une clause jugée par de nombreux observateurs comme basse (58M€), le FC Barcelone fait face à des difficultés économiques qui compliquent la faisabilité de l’opération. C’est dans ce contexte que, cette semaine, nos confrères britanniques du The Athletic affirment que le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse sur ce dossier en initiant les premiers contacts pour prendre la température.

Le PSG aurait bien jeté son dévolu sur Nico Williams.

L'arrivée du PSG dans ce dossier est considérée comme une "menace sérieuse" pour le Barça selon @mundodeportivo 🔎🇪🇸



En attente d'autres confirmations ⌛️ pic.twitter.com/AuBIGaSYmS — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2024 X : @CanalSupporters

Des informations complétées ce jeudi 25 juillet par nos confrères espagnols de Mundo Deportivo. Ces derniers parlent du Paris Saint-Germain comme étant « une menace sérieuse » pour le FC Barcelone sur ce qui est sa piste prioritaire sur ce mercato estival 2024. La force de frappe financière du PSG et le potentiel de son projet sportif pourrait séduire Nico Williams, qui rappelons le, dispose dans son contrat le liant à l’Athletic Bilbao jusqu’en 2027 d’une clause libératoire de 58M€. Un montant largement à la portée des finances du club de la capitale, qui, s’il parvient à se mettre d’accord avec et convaincre Nico Williams, pourrait rapidement et facilement dégainer. Pour Mundo Deportivo pas de doute, le PSG a bel et bien jeté son dévolu sur l’Espagnol.