Mercato – Le PSG n’a fait aucune offre pour JJ Gabriel

JJ Gabriel est l’une des pépites les plus courtisés du football mondial. Malgré certaines rumeurs, le PSG n’a fait aucune offre pour le joueur de Manchester United.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de changer son fusil d’épaule sur le recrutement, en misant désormais sur l’achat de jeunes joueurs prometteurs. Quasiment tous les jours, le PSG est associé à de nombreux joueurs. Ces dernières semaines, on évoquait un intérêt des doubles champions d’Europe pour JJ Gabriel. L’attaquant (16 ans) brille avec les équipes de jeunes de Manchester United et attise les convoitises des plus grands clubs européens.

Fortement courtisé

Pour s’offrir les services de JJ Gabriel, le PSG devra faire face au Real Madrid, au FC Barcelone, à Chelsea, à Manchester City ou bien encore au Bayern Munich, qui suivent tous de très près la situation de l’actuel joueur de Manchester United. Ces dernières heures, une rumeur venue d’Espagne avançait que le PSG avait fait une offre pour le prodige. Offre sportivement et financièrement revue à la hausse, en évoquant aussi la faculté de Luis Enrique à faire grandir les joueurs. Selon la presse espagnole, JJ Gabriel aurait refusé cette offre, le joueur privilégiant un départ en Espagne. Si le Barça était intéressé, il aurait finalement quitté le dossier, laissant le champ libre au Real Madrid, qui serait prêt à débourser plus de dix millions d’euros sur trois saisons, pour s’offrir les services de JJ Gabriel. Mais selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, il n’en serait rien. Les doubles champions d’Europe n’auraient en effet fait aucune offre pour JJ Gabriel.