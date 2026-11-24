Pratiquement chaque jour, le PSG est associé à des joueurs. Si des rumeurs ont évoqué un intérêt pour Manu Koné, le PSG n’aurait jamais essayé de recruter le milieu de terrain de la Roma.

Lors de son arrivée au PSG durant l’été 2022, Luis Campos avait expliqué qu’il comptait franciser l’effectif du PSG. Depuis quatre ans, le conseiller sportif a recruté plusieurs jeunes joueurs français prometteurs comme Désiré Doué ou bien encore Maghnes Akliouche, mais également des joueurs plus expérimentés comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Lucas Digne. Si des rumeurs ont évoqué un intérêt du PSG pour Manu Koné il y a trois ans, le PSG ne s’est jamais vraiment lancé dans le dossier de l’international français de l’AS Roma, comme le rapporte L’Equipe.

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Luis Campos apprécie le profil de Manu Koné mais…

Le quotidien sportif indique pourtant que l’ancien Toulousain colle, sur le papier, à quelques-uns des critères qui plaisent au duo Luis Enrique-Luis Campos : jeune (25 ans), technique, talentueux, français, originaire de la région parisienne. Mais, depuis ses débuts professionnels, Koné n’a jamais été proche de s’engager avec le PSG, assure L’Equipe. L’été dernier, Paris ne s’est jamais lancé dans la quête d’un milieu. « Luis Campos apprécie pourtant le profil complet de Koné. C’est en 2024 que l’opportunité aurait pu, sans doute, se présenter le plus. (…) Au printemps de cette même année, son profil est de nouveau présenté à Campos. Là encore, alors que certains poussent en interne pour que l’entrejeu soit enrichi d’un milieu box-to-box intense et puissant, le PSG n’active pas la piste Koné. « Je ne décide pas tout seul », souffle alors Campos à ses interlocuteurs. Une manière pour le décideur de faire comprendre que Luis Enrique n’a pas validé la piste », conclut L’Equipe.