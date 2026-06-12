Mercato – Le PSG ne ferme pas la porte à un départ de Bradley Barcola

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola pourrait quitter le club parisien cet été. Les dirigeants parisiens ne seraient pas opposés à son départ.

Après avoir réalisé un « back-to-back » historique en Ligue des champions, le PSG peut désormais se concentrer sur les contours de son effectif pour la saison 2026-2027. En plus de potentielles recrues, la direction parisienne négocie actuellement avec plusieurs joueurs en vue d’une prolongation de contrat. Deux dossiers cristallisent les attentions depuis plusieurs mois : Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, tous deux sous contrat jusqu’en juin 2028.

Barcola veut obtenir plus de temps de jeu lors des matchs à enjeu

Cependant, concernant l’ancien Lyonnais, la situation ne connaît pas d’avancée significative, malgré des discussions entamées depuis plusieurs mois, rapporte L’Équipe. L’agent Moussa Sissoko a rencontré Luis Campos la semaine dernière. « En privé, que ce soit Nasser al-Khelaïfi, Campos ou Luis Enrique, les mots pour décrire Barcola sont toujours élogieux. Paris comprend même parfois la frustration du jeune homme de 23 ans. Mais face à des négociations qui durent, le PSG ne se montre pas si fermé à une vente. » En effet, l’international français aimerait davantage jouer dans les rencontres à enjeu, ce que le champion d’Europe ne garantira pas. « Il est prévu que Luis Enrique et son joueur discutent de ce sujet alors que l’Espagnol aimerait conserver son ailier. » Mais le numéro 29 des Rouge & Bleu n’ira pas au clash avec le PSG et souhaite y voir plus clair. Rien ne devrait toutefois bouger d’ici la fin de la Coupe du monde. « Il faudra, de toute façon, que toutes les conditions soient réunies pour un départ, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. » Du côté du PSG, on n’a pas pour habitude de conserver un joueur qui ne souhaite pas prolonger et qui entre dans ses deux dernières années de contrat.

En revanche, pour Ousmane Dembélé, la situation est différente. Également sous contrat jusqu’en 2028, les négociations avec le Ballon d’Or 2025 évoluent positivement. Il n’y a pas encore d’accord entre les deux parties, mais l’envie de poursuivre l’aventure est présente. « La question financière est maintenant la plus complexe à gérer. Paris assure que la grille salariale mise en place ne changera pas et qu’aucune folie ne sera réalisée. » Le joueur de 29 ans est notamment courtisé par des clubs capables de lui offrir un salaire plus élevé qu’au PSG. « Le Français va signer l’un des derniers contrats sportifs de sa carrière et s’attend logiquement à avoir une revalorisation de son bail actuel (estimé à 1,5 M€ brut mensuels) », conclut le quotidien sportif.