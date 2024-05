Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, le club de la capitale serait prêt à faire des folies pour s’attacher les services du Géorgien.

Ce n’est plus un secret, Khvicha Kvaratskhelia est le dossier numéro 1 du PSG pour ce mercato estival. Le numéro 77 est la priorité de Luis Enrique pour remplacer Kylian Mbappé. « Lucho » voudrait un ailier véloce et fort en 1 contre 1. Des qualités correspondant au profil de « Kvara », qui selon le technicien espagnol, s’intégrerait parfaitement au système de jeu parisien. Le club de la capitale aurait d’ailleurs passé la vitesse supérieure en offrant 100M€ au Napoli pour céder leur joyau de 23 ans. Une offre qui n’aurait pas fait mouche, puisqu’une nouvelle proposition du club francilien serait arrivée sur la table des négociations.

Paris augmente son offre

Selon le Corriere Dello Sport, le Paris Saint-Germain aurait soumis une nouvelle offre de 110M€ pour Khvicha Kvaratskhelia ! Aurelio De Laurentiis continuerait de résister et aurait donc refusé cette proposition. Cependant, le président serait prêt à vendre son ailier, mais à condition que le chèque des dirigeants parisiens soit plus conséquent. Toujours en Italie, cette fois du côté de la Gazzetta dello Sport, on affirme qu’Antonio Conte, qui devrait être nommé à la tête du club italien, ne voudrait pas entendre parler d’un départ de « Kvara ». Par ailleurs, seule une offre de 150M€ pourrait ouvrir la porte à une vente du joueur, qui a déjà un accord avec le PSG. En tout cas, Paris ne compte pas lâcher le dossier et devrait continuer son pressing.