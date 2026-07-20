Yan Diomande

Mercato – Le PSG ne lâche pas le dossier Yan Diomandé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 juillet 2026

Ciblé par le PSG pour renforcer son secteur offensif, Yan Diomandé attise les convoitises lors de ce mercato estival. Malgré l’arrivée de nouveaux prétendants, les discussions se poursuivent entre le club parisien et le RB Leipzig.

Avec la fin de la Coupe du monde, remportée par l’Espagne de Fabian Ruiz face à l’Argentine, le mercato estival du PSG va s’accélérer. Après avoir officialisé l’arrivée d’Alessandro Longoni, le club de la capitale poursuit les discussions pour s’attacher les services de Maghnes Akliouche (AS Monaco). Mais un autre dossier retient l’attention des dirigeants parisiens : celui de Yan Diomandé.

« Il aimerait signer à Paris «, la grosse confidence sur Yan Diomande et le PSG

Les discussions se poursuivent entre le RB Leipzig et le PSG

Auteur d’une saison 2025-2026 remarquée avec le RB Leipzig, l’international ivoirien attise les convoitises. Encore sous contrat jusqu’en 2030 avec le club allemand, l’ailier de 19 ans n’est pas insensible à l’intérêt du double champion d’Europe en titre. Le natif d’Abidjan s’est déjà mis d’accord avec le PSG depuis le mois de juin, rappelle Fabrizio Romano. Cependant, d’autres clubs tentent de s’immiscer dans ce dossier à l’image d’Arsenal. De son côté, le RB Leipzig attend une offre d’au moins 120 M€ pour son joueur. Si aucun accord n’a encore été trouvé, les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Tout dépend désormais du PSG, précise le spécialiste du mercato. Pour rappel, les Rouge & Bleu, par l’intermédiaire de leur président Nasser al-Khelaïfi, tentent de faire baisser le prix réclamé pour Yan Diomandé auprès du directeur du groupe Red Bull, Oliver Mintzlaff.

Youtube : Canal Supporters Paris

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