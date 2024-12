Proche de rejoindre le PSG l’été dernier, Rayan Cherki ne verra pas le PSG faire une nouvelle approche cet hiver, d’autant plus que les relations avec le président de l’OL sont glaciales.

Rayan Cherki était à deux doigts d’être un joueur du PSG cette saison. Courtisé par les Rouge & Bleu à un an de la fin de son contrat, le Lyonnais s’était entretenu avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi. De son côté, l’Olympique Lyonnais voyait cette vente de 15M€ comme une bonne nouvelle pour les finances du club. « Mais, à quelques heures de la visite médicale, patatras : volte-face du clan Cherki, qui se détournait de l’offre parisienne pour privilégier celle, imminente, du Borussia Dortmund. Finalement aucune proposition concrète n’est arrivée d’Allemagne et, malgré une reprise de contact en fin de mercato, le PSG n’a pas recruté le milieu offensif », rappelle L’Equipe dans son édition du jour.

Le PSG n’a toujours pas digéré la volte-face de Cherki

Depuis, l’international Espoirs de 21 ans a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2026 et brille avec l’OL depuis le début de saison (5 buts et 6 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues). Et alors que l’Olympique Lyonnais est à la recherche de liquidité cet hiver, le nom de Rayan Cherki est réapparu dans l’actualité du PSG. Cependant, toujours selon L’Equipe, la tendance n’est pas à une relance de ce dossier lors de ce mercato hivernal. Premièrement, la cote du Lyonnais a plus que doublé par rapport à l’été dernier. De plus, les champions de France n’ont toujours pas digéré la volte-face du joueur, « dans un contexte où les relations entre les présidents de deux clubs (Al-Khelaïfi et Textor) sont glaciales. » Même s’il s’était montré assez flou sur son avenir ce jeudi soir (« Pour l’instant, il reste encore deux matches. On verra à la fin de la saison si je suis encore là ou pas. »), Rayan Cherki n’a reçu aucun signe de sa direction pour une vente lors du mercato hivernal, malgré le besoin du club à trouver des liquidités. « Si départ il y a, ce sera plutôt avant le 30 juin prochain, date à laquelle le gendarme financier du foot français réclamera un bilan financier rééquilibré à l’OL », conclut L’E.