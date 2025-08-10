Mercato – Le PSG ne s’intéresse pas à Enzo Fernandez

Le mercato bat son plein et des joueurs sont régulièrement associés au PSG. Malgré certaines rumeurs, le PSG s’intéressait à Enzo Fernandez. Mais ce serait une fake news.

Le mercato du PSG s’est accéléré ce week-end avec les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, même si cette dernière n’est pas encore officielle. Après ces deux renforts, le PSG va-t-il poursuivre son mercato au niveau des arrivées ? Ce ne serait pas la tendance selon les dernières rumeurs. Malgré cela, le PSG est associé quasiment quotidiennement à des joueurs. Ces dernières heures, la presse espagnole évoquait un intérêt du club de la capitale pour Enzo Fernandez.

Aucune discussion entre le PSG et Chelsea pour Fernandez

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, cette rumeur est totalement fausse. Le spécialiste du mercato indique qu’il n’y a aucune discussion, aucune offre du PSG à Chelsea pour tenter de s’offrir l’international argentin. Fabrizio Romano explique que les Blues ne comptent pas se séparer de l’un de leurs cadres, de leur capitaine, et qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2032. Il n’y a aucune chance de voir partir l’ancien du Benfica avant la fin du mercato, conclut le journaliste.