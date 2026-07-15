Mercato – Le PSG ne s’opposera pas au départ d’Ibrahim Mbaye

Après Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, Ibrahim Mbaye pourrait être le prochain à quitter le PSG. Le titi voudrait partir et son club ne s’opposerait pas à son départ.

Lancé chez les professionnels par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye a participé à 42 matches en deux saisons avec le PSG pour quatre buts et quatre passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec son club formateur, l’attaquant (18 ans) a beaucoup moins joué en seconde partie de saison et aurait des envies de départ. Avec ses performances au PSG et en sélection sénégalaise, Ibrahim Mbaye attise les convoitises de plusieurs clubs. Ces dernières semaines, les noms de Tottenham et Aston Villa ont été avancés.

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De nombreux courtisans pour Mbaye

Mais selon les informations de Foot Mercato, les deux clubs de Premier League ne sont pas seuls sur le dossier du titi du PSG. Le RB Leipzig et le Borussia Dortmund seraient également entrés dans la course, tout comme Manchester City. Le club mancunien l’a ajouté à sa short-list pour cet été, à l’heure où plusieurs départs sont attendus dans le secteur offensif, lance le média footballistique. Foot Mercato conclut en expliquant que le PSG est ouvert à une vente de son numéro 49. Des informations confirmées par Djamel, qui précise qu’Ibrahim Mbaye songe à un départ du club double champion d’Europe depuis cet hiver.