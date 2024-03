Mercato – Le PSG n’est pas une option pour Joshua Kimmich

Cet été, le monde du football pourrait être secoué par le départ potentiel de Joshua Kimmich du Bayern Munich. Le club et le joueur se sont ouverts à l’idée de considérer les offres qui pourraient se présenter selon Sky Sport, alimentant ainsi les spéculations sur son avenir.

Les options pour Kimmich : Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Arsenal et Manchester City.

Le Bayern Munich, bien que réticent à se séparer de l’un de ses piliers, est prêt à envisager une vente pour une « offre très importante », selon des sources proches du club. D’autre part, Kimmich lui-même semble prêt à envisager un changement de cap, mais uniquement dans les bonnes circonstances.

Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce possible départ. Tout d’abord, l’émergence d’Aleks Pavlović, jeune talent en devenir, pourrait réduire le temps de jeu de Kimmich dans l’équipe. De plus, les salaires élevés du joueur, atteignant jusqu’à 20 millions d’euros par an, pourraient exercer une pression financière sur le club, qui exclut toute augmentation salariale.

Le Bayern Munich envisage également de renforcer son effectif cet été, notamment en recrutant un nouveau numéro 6. Cette décision pourrait également influencer le départ de Kimmich, qui pourrait chercher de nouveaux horizons pour poursuivre sa carrière. Pour l’instant, il n’y a pas de discussions concrètes sur une éventuelle prolongation de contrat pour Kimmich avec le Bayern Munich. Si le joueur décide de partir, seuls cinq clubs seraient considérés comme des options potentielles : le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Arsenal et Manchester City.

Certains de ces clubs se sont déjà renseignés auprès du joueur, ce qui souligne l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts. Cependant, aucune offre concrète n’a encore été présentée. L’avenir de Joshua Kimmich reste donc incertain, mais une chose est sûre : son éventuel départ marquerait la fin d’une ère au Bayern Munich et ouvrirait la porte à de nouvelles opportunités pour l’un des milieux de terrain les plus talentueux du football mondial.