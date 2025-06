Mercato : Le PSG n’est pas vendeur pour Bradley Barcola

Le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes que les grands clubs européens bataillent pour peaufiner leur effectif pour la saison prochaine. Ainsi, le nom de Bradley Barcola circule.

En pleine Coupe du Monde des Clubs, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont indirectement liés dans ce mercato estival. En effet, dans sa quête de renfort sur les ailes, le club de Bundesliga aurait coché le nom de Bradley Barcola. Après avoir entamé une réflexion autour de Nico Williams dont l’avenir semble se promettre au FC Barcelone, la piste Rafael Leao ne fait pas l’unanimité en interne, et donc le numéro 29 du PSG apparaît sur les tablettes bavaroises. Cependant, selon les informations du journaliste allemand Christian Falk, « le PSG ne veut pas le vendre« . Ainsi, à ce stade, Bradley Barcola, lié au club de la capitale jusqu’en juin juin 2028, est plus proche d’une prolongation de contrat évoquée par diverses sources d’informations, que d’un départ, et ce, malgré les différentes informations qui affluent d’outre-Rhin.