Mercato – Le PSG observe la situation autour de Dani Olmo

Recruté l’été dernier par le FC Barcelone, Dani Olmo ne peut pas être inscrit par le club espagnol pour la deuxième partie de saison. Le PSG observerait la situation autour de l’international espagnol.

Depuis de très nombreuses années, le FC Barcelone a des problèmes financiers. Cet été, il a quand même recruté Dani Olmo pour 55 millions d’euros. Mais avant de reprendre la compétition, il ne peut pas inscrire l’international espagnol pour la deuxième partie de saison. S’il n’y arrive pas, le joueur sera libre de tout contrat et pourra signer où il voudra. Même si le Barça reste confiant et que l’ancien du RB Leipzig ne compte pas quitter le club catalan, il se pourrait qu’il doive trouver une autre équipe cet hiver.

A voir aussi : Une relation apaisée entre le PSG et le FC Barcelone ?

« Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone«

Selon les informations d’AS, le PSG ferait partie des clubs qui observent la situation de Dani Olmo. Le quotidien sportif espagnol indique que si Dani Olmo décidait de quitter le FC Barcelone, il serait un fantastique faux numéro 9 pour le PSG de Luis Enrique. Avec l’avenir incertain de Marco Asensio, le PSG apparaît comme une autre alternative très crédible pour l’avenir de Dani Olmo conclut AS. Mais un départ de l’international espagnol du FC Barcelone ne serait pas dans les plans du joueur. En effet, son agent, Andy Bara, a mis les choses au clair dans une interview accordée à Fabrizio Romano. « C’est une situation stressante pour Dani comme ce serait le cas pour n’importe quel autre joueur. Mais c’est un grand joueur et une grande personne, il essaie de rester calme. Bien sûr, Dani est un gagnant et il aime jouer les matches, pas les regarder. Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C’était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option ! Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d’autres options. »

The post Mercato – Le PSG observe la situation autour de Dani Olmo first appeared on Canal Supporters PSG 24-7.

Source