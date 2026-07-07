U19 PSG
Image : psg.fr

Mercato : le PSG officialise le recrutement de quatre talents

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet7 juillet 2026

Dans un communiqué officiel, le PSG a annoncé deux prolongations de contrat et quatre nouvelles recrues pour ses équipes de jeunes.

Si le mercato n’a pas encore commencé dans le sens des arrivées du côté de l’équipe première, ce n’est pas le cas de la formation parisienne qui s’est largement renforcée au cours des dernières heures. Il faut dire qu’avec les nombreux départs au sein de la génération 2008, du sang neuf pour compléter le groupe de Thomas Leyssales (U19) et de Jean-François Vulliez (équipe espoir) était nécessaire. Le Paris Saint-Germain a ainsi officialisé le recrutement de quatre talents via un communiqué officiel.

Le PSG recrute bien Noah Adnane et Léo Gnahore

Comme on vous l’avait annoncé il y a quelques jours, Noah Adnane est Parisien. Recruté en provenance de Montrouge, l’attaquant de 17 ans, désormais lié au PSG par une « convention d’un an », évoluera avec les U19 la saison prochaine. Même constat pour Léo Gnahore. Le défenseur gaucher de 17 ans arrive en provenance de Versaille et a signé « un contrat stagiaire de trois saisons ».

Deux défenseurs viennent également renforcer le groupe espoir de Jean-François Vulliez. Il s’agit d’Hermi Nfutila (Stade de Reims)et d’Emmanuel Nzala (FC Mantois). Ils sont tous deux issus de la génération 2008. Le premier a signé un contrat stagiaire de deux ans, le second d’un an. Enfin, le PSG a également annoncé deux prolongations : Charles Bouygues (18 ans) et Djamy Olax (19 ans). Là aussi, le premier a signé pour deux ans, le second pour un an.  

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