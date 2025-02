Mercato – Le PSG officialise sept prolongations de contrats

Ce vendredi soir, en marge de la rencontre contre l’AS Monaco, le PSG a officialisé les prolongations de contrats de six de ses joueurs et de son coach.

Ce vendredi soir (21h05, DAZN), le PSG va affronter l’AS Monaco – au Parc des Princes – dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre à domicile qui a permis au club de la capitale de faire une annonce groupée pour les prolongations de plusieurs de ses joueurs et de son entraîneur. Signées depuis plusieurs semaines, les extensions de contrat de Vitinha, Achraf Hakimi et Luis Enrique ont donc été officialisées sur la pelouse du Parc. Le coach est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027. Les internationaux portugais et marocain, ont, eux, prolongé jusqu’en juin 2029.

A voir aussi : Hakimi : « Très content et très fier de porter ce brassard »

Trois titis prolongent aussi

C’est également le cas pour les titis du PSG, Yoram Zague, Naoufel El Hannach et Ibrahim Mbaye. Le latéral droit prolonge son bail jusqu’en juin 2028 tandis que les deux autres Titis signent leur premier contrat professionnel jusqu’en juin 2027 avec leur club formateur. Nuno Mendes a lui aussi signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2029. Les discussions ont été plus longues avec le latéral gauche portugais en raison de discordes autour du futur salaire du joueur. L’ancien du Sporting estimait que la proposition de salaire de ses dirigeants n’était pas à la hauteur de son statut au sein du PSG. Il a même envisagé un départ alors que Manchester United lui faisait les yeux doux cet hiver. Mais il a finalement trouvé un accord pour s’inscrire dans la durée avec le PSG.