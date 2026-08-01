Mika Godts Belgique

Mercato – Le PSG optimiste dans le dossier Mika Godts

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 août 2026

Ces dernières heures, le nom de Mika Godts a été associé au PSG. Le club de la capitale serait confiant à l’idée de boucler le dossier de l’ailier de l’Ajax Amsterdam.

Ces derniers jours, Bradley Barcola a fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028. L’international français pourrait partir cet été, Liverpool étant le club le plus intéressé. Les dirigeants parisiens travailleraient sur le recrutement d’un remplaçant à l’ancien Lyonnais si jamais il devait partir d’ici à la fin du mois. Et ces dernières heures, un nom est sorti de nulle part, celui de Mika Godts. L’international belge de l’Ajax Amsterdam (21 ans) serait le candidat des Rouge & Bleu pour renforcer son secteur offensif.

Mercato – Le PSG se lance sur la piste Mika Godts
canalsupporters.com

Des négociations entamées entre les deux clubs

Les dernières rumeurs faisaient écho d’un souhait du joueur de rejoindre le PSG, malgré d’autres sollicitations, et de discussions qui allaient démarrer entre les deux clubs pour trouver un accord sur un possible transfert. Ce samedi matin, Fabrizio Romano confirme que Mika Godts a donné son feu vert pour rejoindre le projet du PSG. Le spécialiste du mercato poursuit en indiquant que des négociations officielles entre le PSG et l’Ajax Amsterdam sont en cours. Fabrizio Romano explique que le club néerlandais aimerait récupérer environ 60 millions d’euros pour son attaquant. Le journaliste conclut en indiquant que Mika Godts est prêt à accepter la proposition du PSG si les deux clubs trouvent un terrain d’entente. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 août 2026

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