Devenu un joueur important dans le vestiaire du PSG au fil des années, Danilo Pereira ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Un départ dès cet été n’est pas à exclure.

Arrivé au PSG durant l’été 2020, Danilo Pereira est rapidement devenu un joueur important de l’effectif des Rouge & Bleu. Reconverti en défenseur central, le joueur de 32 ans a souvent dépanné dans l’axe de la défense. Mais la saison passée, l’international portugais a eu du mal à enchaîner les bonnes performances et son association avec Milan Skriniar a été pointée du doigt. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les champions de France, son avenir est incertain durant cette période estivale.

Luis Enrique n’apprécie pas les profils de Danilo Pereira et Milan Skriniar

Pas convoqué pour le match de préparation face au RB Leipzig (1-1) samedi, l’ancien du FC Porto pourrait quitter le club parisien dès cet été. En effet, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, il est possible que Danilo Pereira quitte Paris durant ce mercato estival. Ce sera un dossier à suivre durant les derniers jours de la période des transferts, qui ferme ses portes le 30 août en France. « Il y a des intérêts et le club n’est pas fermé à un départ. » Des informations qui confirment celles du twittos bien informé, Djaameel_. Au cours de la saison dernière, Luis Enrique a fait comprendre à sa direction qu’il n’appréciait certains profils, notamment en défense. « Lors de ces échanges, il a par exemple fait savoir qu’il n’était pas fan de Milan Skriniar et Danilo Pereira », précise-t-il. Après quatre saisons au PSG, Danilo Pereira pourrait donc vivre une nouvelle aventure.