Mercato – Le PSG ouvert à un départ de Marco Asensio ?

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, l’attaquant espagnol, Marco Asensio, pourrait quitter le PSG un an après et rebondir en Turquie.

Si les pistes du PSG pour renforcer l’effectif se sont multipliées ces dernières heures à l’image du dossier Jadon Sancho, le board parisien devra également vendre certains éléments. Plusieurs joueurs ont été annoncés comme indésirables par la direction des Rouge & Bleu : Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu. Mais d’autres membres de l’effectif parisien pourraient également quitter le club selon les offres. Et cela pourrait concerner Marco Asensio.

Besiktas propose un prêt pour Marco Asensio

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier en provenance du Real Madrid, l’Espagnol de 28 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Mais après une saison difficile, l’aventure chez les Rouge & Bleu pourrait prendre fin plus tôt que prévu pour l’attaquant espagnol. En effet, selon les informations du quotidien Fanatik, Besiktas serait intéressé par la venue de l’ancien Madrilène. Dès le début de son aventure au PSG, le numéro 11 des Rouge & Bleu avait connu une blessure au pied qui l’avait éloigné des terrains pendant près de trois mois.

Et avec les montées en puissance de Fabian Ruiz au milieu de terrain et de Bradley Barcola en attaque, les places se faisaient rares dans le onze parisien en seconde partie de saison et Marco Asensio a rapidement occupé la place d’un remplaçant utilisé de manière occasionnelle (31 matches toutes compétitions confondues pour 5 buts et 7 passes décisives). Toujours selon le média turc, le PSG aurait ouvert la porte à un départ de l’international espagnol, qui n’a pas été convoqué avec la Roja lors de l’Euro 2024. Une décision qui a été approuvée par le coach Luis Enrique. Pas satisfait par sa saison parisienne, Marco Asensio ne serait pas fermé à l’idée de vivre une nouvelle expérience. De son côté, Besiktas serait plutôt favorable à un prêt du joueur, après l’échec de la piste Angel Di Maria, conclut Fanatik.