Mercato – Le PSG ouvre la porte à un départ d’Asensio

Si les noms de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont les plus cités pour un départ du PSG cet hiver, le club de la capitale ne retiendra pas Marco Asensio si une bonne offre arrive sur la table.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Marco Asensio ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Souvent placé en faux numéro 9, l’international espagnol a rendu plusieurs bonnes copies mais également des mauvais matches. Aussi freiné par des blessures, l’ancien du Real Madrid n’a joué que 31 matches lors de l’exercice 2023-2024 (16 titularisations, 1470 minutes de temps de jeu, cinq buts, sept passes décisives). Cette saison, il n’a participé qu’à 15 rencontres pour 10 titularisations (748 minutes de temps de jeu, deux réalisations et quatre offrandes). Après avoir débuté la saison dans la peau d’un titulaire, il a complètement disparu de la circulation depuis un mois et demi, disputant dix-huit petites minutes lors des huit derniers matches des champions de France. Une situation qui a causé quelques tensions ces dernières semaines et l’a conduit à se résoudre à envisager la suite loin de Paris, indique L’Equipe.

Un dossier qui s’annonce tout de même complexe

Selon le quotidien sportif, le PSG a ouvert la porte à un départ de Marco Asensio et il aimerait lui trouver un point de chute dès cet hiver. « Le PSG veut être actif lors du mercato de janvier – dans l’idéal, il espère attirer deux à trois recrues – et il a ciblé plusieurs éléments de son effectif susceptibles d’alléger la masse salariale et/ou de lui donner des moyens. Parmi lesquels Asensio, donc. » Plusieurs marchés ont été sondés et il y a des pistes en Angleterre et en Espagne, mais rien de concret pour le moment. Et pour cause : le principal obstacle est son salaire, jugé démesuré au regard de son rendement actuel (830 000€ bruts mensuels). Une partie de la solution réside dans ce que le PSG sera prêt à accepter – prise en charge d’une partie de ses revenus, par exemple. Dans l’idéal, le club souhaiterait empocher un transfert et la possibilité de voir Asensio rejoindre une destination plus exotique n’est pas à exclure, même si ce n’est pas sa priorité, lance L’Equipe. Ce dernier conclut en indiquant que son recrutement, lui qui était libre de tout contrat, répondait plus à une opportunité du marché qu’à une envie farouche.