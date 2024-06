Mercato – Le PSG ouvre la porte à un départ de Manuel Ugarte

Arrivé au PSG l’été dernier contre 60 millions d’euros, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le club de la capitale. Le PSG a ouvert la porte et Manchester United est à l’affût.

Première recrue du mercato estival 2023 du PSG, Manuel Ugarte n’a pas réalisé une bonne saison sous le maillot des Rouge & Bleu, malgré des débuts très convaincants (37 matches toutes compétitions confondues, trois passes décisives). Même si l’international uruguayen avait rejoint le club de la capitale pour 60 millions d’euros et qu’il a encore un contrat jusqu’en juin 2028, il pourrait quitter le PSG cet été, un an seulement après son arrivée. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs (Atlético de Madrid, Naples, Juventus Turin, Manchester United), le milieu de terrain verrait le club anglais être le plus pressant.

Manuel Ugarte prêt à rejoindre Manchester United

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et Manchester United ont de nouveau été en contact ces dernières heures au sujet de l’ancien joueur du Sporting CP. Le spécialiste du mercato explique que le PSG est prêt à vendre son numéro 4 lors de ce mercato estival, et que Manchester United n’est pas le seul club dans la danse pour Manuel Ugarte. Ce dernier devrait partir cet été, explique Fabrizio Romano. Manuel Ugarte serait prêt à rejoindre les Red Devils, même si ces derniers ne jouent pas la Ligue des champions la saison prochaine. Fabrizio Romano conclut en expliquant que pour l’instant, aucune offre formelle n’a été faite par Manchester United aux dirigeants du PSG.