Mercato : Le PSG passe à l’action pour Désiré Doué !

Le dossier Désiré Doué est sur le bureau des dirigeants du PSG et ces derniers seraient passé à l’action aujourd’hui afin d’avancer dessus. Malgré un retard sur le Bayern Munich, principal concurrent sur cette piste, le club de la capitale place officiellement ses pions.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la presse est unanime : le PSG s’intéresse bel et bien à Désiré Doué. Cependant, sur ce dossier, le club de la capitale doit composer avec la concurrence de poids qu’est celle du Bayern Munich. En effet, en plus de l’intérêt commun avec les Bavarois, les dirigeants parisiens ont vu leurs homologues allemands prendre de l’avance et dégainer en premier une offre de 35 millions d’euros bonus compris. Cette dernière a été rejetée par le Stade Rennais qui en attend 60 millions d’euros pour libérer son jeune joueur de 19 ans. Ce mardi 16 juillet, le Paris Saint-Germain est passé outre le stade du simple intérêt et aurait dégainé à son tour. En effet, selon Loïc Tanzi de L’Equipe et le spécialiste du mercato en Italie Fabrizio Romano, le club de la capitale aurait transmis une offre au Stade Rennais pour Désiré Doué. Une offre dont le montant n’a pas encore filtré, mais qui n’écarte pas le Bayern Munich qui reste dans la course pour signer le Français.

Concernant l’offre du PSG, le journaliste pour Sky Sport en Allemagne, Florian Plettenberg, affirme que celle-ci serait de 40 millions d’euros + 10 millions de bonus, donc supérieure aux 35 millions d’euros bonus compris posés par le Bayern Munich. A ce stade des négociations, le Paris Saint-Germain semble donc proche des attentes bretonnes. En effet, outre les 60 millions espérés et soulignés par Florian Plettenberg, ce dernier explique que « toutes les parties impliquées s’attendent à ce qu’un transfert du joueur se fasse aux alentours de 45 à 50M€ + bonus« . Le journaliste allemand affirme également que Désiré Doué, qui serait en discussions avancées avec le Bayern Munich, devrait prendre une décision prochainement. Pour rappel, le joueur est actuellement mobilisé avec l’Equipe de France Olympique sous les ordres de Thierry Henry.