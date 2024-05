Mercato : Le PSG passe à l’offensive pour Kvaratskhelia

Le dossier qui animera le plus le mercato estival du PSG sera vraisemblablement celui du remplaçant de Kylian Mbappé. Sur le flanc gauche de l’attaque, différents noms ont résonnés sous les cieux parisiens, mais celui de Khvicha Kvaratskhelia semble être celui retenu par les dirigeants parisiens.

Pour palier le départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait miser sur Khvicha Kvaratskhelia. Le nom de l’international géorgien revient avec insistance et le club de la capitale serait passer à l’offensive pour convaincre Naples. En effet, dans ce dossier, l’inflexibilité du président Aurelio De Laurentiis est un obstacle de taille pour les dirigeants parisiens. L’Italien valoriserait son attaquant à la même échelle que Victor Osimhen et souhaiterait récupérer un chèque de près de 150 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia. C’est en tous cas ce qu’affirme La Gazzetta dello Sport qui évoque une offre transmise par le Paris Saint-Germain à hauteur de 100 millions d’euros ! Un montant colossal et normalement difficilement refusable quand on sait que Naples a récupéré le Géorgien pour près de 13 millions d’euros en 2022 en provenance du Dinamo Batumi (D1 Géorgie).

🔴 Gazzetta : Le #PSG a transmis une offre de 100M au Napoli pour #Kvaratskhelia. De Laurentiis tente de résister et négocie toujours une prolongation (offre de 4M+bonus, demande de 5M de base fixe). Dans tous les cas, il réclame au moins 150M pour éventuellement s'en séparer. pic.twitter.com/p1NoE5Tsgp — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 24, 2024 X : @Guillaumemp

Face à cette offensive du PSG, le président de Naples aurait toujours en tête l’idée de prolonger son numéro 77, actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Du côté du joueur, son agent, Mamuka Jugeli, a déclaré cette semaine dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : « Il n’y a pas d’urgence pour prendre la décision de prolonger, car Naples est la deuxième maison de Kvhicha. Nous apprécions vraiment l’attention et le respect que le président du club a pour nous. S’il y a une offre qui nous satisfait, le club et l’ensemble des parties, sans qu’Aurelio de Laurentiis ne s’y oppose, alors nous en parlerons« . Une façon d’ouvrir la porte à un départ, sans se fermer la piste à une prolongation et une revalorisation salariale, et préserver de bonnes relations avec le club qui l’a dévoilé aux yeux du monde.