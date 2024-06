Avec l’objectif de renforcer son secteur défensif, le PSG a ciblé le jeune défenseur central de la Juventus Turin, Dean Huijsen (19 ans).

La direction du PSG a fixé deux priorités lors de ce mercato estival, renforcer le secteur défensif et offensif. Avec la blessure longue durée de Lucas Hernandez, le retour tardif de Presnel Kimpembe et l’incertitude autour de l’avenir de Milan Skriniar, la charnière centrale devra être renforcée pour répondre aux nombreux objectifs fixés par le club. Si Leny Yoro a été érigé comme priorité, le défenseur du LOSC donne sa préférence au Real Madrid. Ainsi, le board des Rouge & Bleu explore d’autres alternatives et une piste attire l’attention : Dean Huijsen (Juventus Turin).

Un profil qui plaît aux dirigeants du PSG

Le PSG envisage sérieusement la signature de l’Espagnol de 19 ans (qui possède également la nationalité néerlandaise), rapporte L’Equipe. Ce dernier est sous contrat avec le club turinois jusqu’en 2028 et sort d’un prêt de six mois à l’AS Roma (14 matches disputés toutes compétitions confondues). « Son âge, son profil de joueur à l’aise des deux pieds et athlétique (1,97 m) ainsi que son potentiel plaisent aux décideurs parisiens », précise L’E. Même si Leny Yoro reste la priorité des dirigeants parisiens, un transferts dans la capitale, si cela devait se conclure, impliquerait un montant au-delà de 50M€. Mais concernant Dean Huijsen, son prix tournerait aux alentours des 20M€. Cet été, les champions de France visent deux recrutements en défense. « Le staff nourrit en effet une vraie interrogation sur l’état de compétitivité dans lequel reviendront les blessés des derniers mois, à savoir Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ou encore Milan Skriniar (revenu de blessure en fin de saison) », conclut le quotidien sportif.

Statistiques 2023-2024 de Dean Huijsen*

Serie A – 14 matches disputés, dont 4 titularisations (541 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

Coupe d’Italie – 1 match disputé dont 1 titularisation (81 minutes) *Source : Transfermarkt