Mercato : le PSG pense déjà à l’après Lucas Chevalier

Le PSG aurait toujours des vues sur l’un des meilleurs gardiens de Bundesliga. Un mauvais signe pour Lucas Chevalier ?

Pour le moment, la hiérarchie des gardiens est très claire au Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Gianluigi Donnarumma, et malgré le recrutement de Lucas Chevalier, Matveï Safonov a su se faire sa place au soleil. Dernier rempart lors du back to back en Ligue des Champions, il est désormais incontestable dans la cage parisienne. En revanche, la situation de Lucas Chevalier est bien différente, lequel était même annoncé sur le départ l’été dernier.



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Le PSG penserait à bouger pour Gregor Kobel

Et la rumeur qui nous parvient d’Allemagne ne devrait pas rassurer l’ancien lillois. En effet, selon les informations publiées par Bild dans ses colonnes ce jour, le PSG suit toujours attentivement la situation de Gregor Kobel du côté du Borussia Dortmund. En fin de contrat en juin 2028, l’international suisse de 28 ans aurait même été contacté par Luis Campos, tandis que le BVB veut absolument lui faire signer une prolongation de contrat.

Alors, vrai intérêt ou rumeur pour mettre la pression sur le club de la Ruhr en vue d’une prolongation ? Une chose est sûre : aucun autre gardien ne sera recruté si Lucas Chevalier reste en poste en terre parisienne. Affaire à suivre…