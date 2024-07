À la recherche d’un défenseur central, le PSG pourrait une nouvelle fois piocher au Bayern Munich avec l’international néerlandais, Matthijs de Ligt.

L’axe PSG-Bayern Munich pourrait animer le mercato estival dans les jours à venir. En plus des dossiers Xavi Simons et Désiré Doué, les dirigeants parisiens pourraient piocher dans l’effectif bavarois pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Si en attaque, la piste Kingsley Coman est apparue ces derniers jours, un autre joueur du Rekordmeister est ciblé, selon les informations de SportBild : Matthijs de Ligt (24 ans).

Manchester United en pole position dans le dossier Matthijs de Ligt

À la recherche d’un élément en défense centrale après la grosse blessure de Lucas Hernandez, l’absence longue durée de Presnel Kimpembe et l’incertitude autour de l’avenir de Milan Skriniar, les Rouge & Bleu ont coché le nom de l’international néerlandais, sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Bayern. Le PSG avait déjà sondé le joueur pour une arrivée l’hiver dernier et pourrait donc revenir à la charge cet été. Le défenseur d’1m89 n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur, Vincent Kompany, qui préfère conserver Dayot Upamecano et Kim Min-jae. Toujours selon SportBild, l’ancien de la Juventus pourrait être libéré contre un chèque de 50M€, soit la même somme demandée pour Kingsley Coman.

Mais, à ce jour, un club semble avoir pris les devants pour l’arrivée de Matthijs de Ligt. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Manchester United est en pole position dans ce dossier et les différentes parties sont déjà en discussions. « Les conditions personnelles ne posent pas de problème puisque son agent Pimenta ne négocie qu’avec Man United, priorité pour le joueur. » Les deux clubs discutent pour trouver un accord. Reste à savoir si l’intérêt du PSG pourrait rabattre les cartes dans ce dossier. Actuellement avec les Pays-Bas à l’Euro 2024, le défenseur de 24 ans sort d’une saison mitigée avec le Bayern Munich. Il a disputé un total de 30 matches toutes compétitions confondues et a manqué 13 rencontres en raison d’une blessure à un genou (début de rupture du ligament intraarticulaire).