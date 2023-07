En plein mercato estival 2023, le PSG est toujours à la recherche de son futur attaquant axial et les pistes se multiplient. Après Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic ou encore Gonçalo Ramos, c’est désormais le nom de Rasmus Hojund qui est associé au Paris Saint-Germain.

Après une saison du côté de l’Atalanta Bergame, le Danois Rasmus Höjlund aurait fait part de son souhait de quitter son club à ses dirigeants, et tiendrait même un accord sur les contours d’un contrat avec Manchester United, activement à la recherche d’un attaquant. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères britannique de The Athletic, qui avancent également que face à la difficulté des dossiers Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain serait entré dans la course pour Rasmus Höjlund, afin de griller la priorité aux Red Devils. En effet, le média outre-Manche évoquaient cette semaine la piste menant à l’attaquant international danois comme étant une réelle alternative à Dusan Vlahovic. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Rasmus Höjlund a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues pour sa première saison avec l’Atalanta Bergame, et compte 10 buts et 1 passes décisives.

Dans ce contexte, nos confrères de L’Equipe affirment ce vendredi que « plusieurs acteurs du marché des transferts expliquaient avec insistance que le Paris Saint-Germain travaillait encore sur des pistes d’attaquant qui n’étaient pas sorties dans la presse« . Avec la complexité annoncée de tous les dossiers déjà sortis dans la presse, Rasmus Hüjlund se place désormais comme potentiel recrue du PSG. En ce sens, Luis Campos, qui suit le Danois « depuis plusieurs semaines« , a entamé les discussions avec l’entourage du joueur afin de prendre de l’avance sur une concurrence dense. Si comme évoqué plus haut un accord serait ficelé entre Rasmus Höjlund et Manchester United, le club de Premier League douterait de sa capacité à s’aligner sur les demandes de l’Atalanta Bergame. De son côté, le PSG ne devrait pas avoir de mal à trouver un accord avec le clan du joueur pour un contrat longue durée, tant le sujet a déjà été évoqué avec l’entourage de Rasmus Höjlund, toujours selon L’Equipe.

Pour s’attacher les services de Rasmus Höjlund, le PSG devra débourser près de 60 millions d’euros, somme attendue par l’Atalanta Bergame. Ce potentiel montant de l’opération ne devrait pas effrayer le club de la capitale tant il a la possibilité de s’en acquitter, notamment avec les quelques ventes espérées. En parallèle, L’Equipe évoque la priorité qu’est Bernardo Silva pour le poste d’ailier droit au Paris Saint-Germain. Cependant, Manchester City devra composer avec le départ attendu de Ryad Mahrez, et aurait fait savoir à son international portugais son souhait de le voir rester une saison supplémentaire malgré le bon de sortie accordée.