Tout au long de sa carrière de directeur sportif, Luis Campos a toujours été réputé comme étant un spécialiste sur les profils de jeunes joueurs. Au PSG, le Portugais continuent de pister ce type de dossier, et semble en avoir ouvert un du côté de Londres.

Au cours des derniers mercato estivaux, Chelsea n’a cessé de se renforcer en nombre, jusqu’à compter aujourd’hui dans les rangs de son effectif professionnel pas mois de 44 joueurs. Une situation qui s’avère être un véritable casse-tête pour le coach en place, l’organisation des séances d’entraînements, mais également pour les jeunes joueurs qui doivent trouver leur place dans ce projet. Ainsi, la direction des Blues pourrait avoir trouvé une façon d’alléger l’effectif, la masse salariale, mais également de faire un pur profit : vendre les joueurs formés à Cobham. Une politique imagée par les ventes de Mason Mount, Conor Gallagher, Tammy Abraham, Fikayo Tomori ou encore et potentiellement, Trevoh Chalobah. Le prochain de cette liste pourrait être Josh Acheampong. Un latéral droit capable d’évoluer en défense central qui pointe le bout de son nez avec les professionnels de Chelsea, et serait l’objet d’un intérêt du Paris Saint-Germain selon nos confrères britanniques du journal Independent. Une piste identifiée comme étant un bon remplaçant à Achraf Hakimi, et qui pourrait se conclure pour un moindre coût, en comparaison avec d’autres jeunes joueurs sur le marché des transferts. En effet, là où Leny Yoro, au même âge (18 ans) a rejoint Manchester United pour 60M€ en provenance du LOSC, Josh Acheampong, en raison de sa faible expérience en professionnel, pourrait faire l’objet d’un transfert pour 15 millions d’euros.

Real Madrid and PSG want Chelsea’s Josh Acheamponghttps://t.co/PaLiQ4gVKO — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 8, 2024 X : @CanalSupporters

Un concurrent dans le rétro

Toujours selon Independent, le Paris Saint-Germain, s’il souhaite aller au bout de cette piste, devra faire avec la concurrence du Real Madrid. Les champions d’Espagne, pour les mêmes raisons que le club de la capitale, serait également sur les traces de Josh Acheampong. Les dernières dépenses des dirigeants de Chelsea, et la trajectoire que prend le club londonien, pousserait les jeunes qui y sont formés à revoir leur plan pour leur avenir, et penser à évoluer sous d’autres cieux.