Pour renforcer son entrejeu, le PSG pourrait s’engager dans un petit jeu des chaises musicales. En effet, un potentiel départ de Manuel Ugarte à Manchester United pourrait ouvrir la voie à une arrivée de Joao Neves au Paris Saint-Germain.

Ces dernières jours et dernières heures, Manuel Ugarte est envoyé du côté de Manchester United. Les dirigeants des Red Devils, à la recherche de renfort pour leur entrejeu, avait un temps ciblé Joao Neves pour garnir l’effectif d’Erik ten Hag. Cependant, face aux hautes exigences économiques du SL Benfica, les Mancuniens se sont dirigés vers le PSG pour s’attacher les services de son milieu de terrain uruguayen. Une opération qui, selon les dernières informations de Foot Mercato, verrait les deux clubs se rapprocher et aller dans le bon sens. C’est ainsi que la cible prioritaire qu’est Joao Neves pour le Paris Saint-Germain pourrait voir la porte s’ouvrir pour un départ et poser ses valises sous les cieux parisiens. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères portugais d’O Jogo, qui expliquent que les liquidités récupérées sur le deal de Manuel Ugarte pourrait permettre au club de la capitale de s’approcher des 100 millions d’euros espérés par Rui Costa, président du SL Benfica, afin de libérer Joao Neves. C’est en ce sens que travaille également l’agent des deux joueurs concernés, Jorge Mendes.

Dans ce dosser, le PSG devra composer par ailleurs avec la présence de Manchester City en embuscade, mais aussi Liverpool qui aurait coché le nom de Joao Neves ces dernières heures.