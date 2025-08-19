Mercato – Le PSG pourrait s’offrir Khalil Ayari

Lors du mercato, le PSG souhaite renforcer son équipe première, mais également son équipe Espoirs. Cette dernière pourrait voir Khalil Ayari la rejoindre.

Outre son équipe première, le PSG compte un centre de formation et une équipe Espoirs. Si lors du mercato, le club de la capitale scrute le marché pour renforcer son équipe première, il cherche également des joueurs pour son équipe Espoirs, qui pourrait par la suite avoir une chance avec l’équipe première. Selon les informations de Foot Mercato, Khalil Ayari pourrait renforcer cette équipe Espoirs. Le média footballistique indique que le milieu offensif tunisien (20 ans) a été mis à l’essai par PSG. « L’occasion pour Luis Campos, qui apprécie les qualités de ce jeune joueur rapide, percutant et habile dans le un-contre-un, de le voir à l’œuvre avec l’équipe U23 du PSG. »

A voir aussi : PSG : Le club annonce un nouvel entraîneur pour son équipe Espoirs

De la concurrence pour le PSG dans ce dossier

Khalil Ayari a participé à trois matches avec le PSG U23. « Aligné face à Nice et Le Havre, le staff parisien a voulu aussi le voir à l’œuvre face au Stade Rennais ce samedi. Sous les yeux de Luis Campos, le joueur du Stade Tunisien a fait parler sa technique et son sens du dribble en provoquant sans cesse ses adversaires, étant à l’origine d’un but et à deux doigts de provoquer un penalty. De quoi ponctuer un essai pour le moins réussi, selon les dires même du conseiller sportif de QSI. » Prêt à recruter le joueur encore sous contrat avec le Stade Tunisien pour un montant qui pourrait dépasser le million d’euros, Luis Campos a déjà un plan bien en tête pour l’international tunisien. L’objectif serait de le recruter pour le faire intégrer l’équipe U23 pour qu’il puisse s’acclimater à Paris, avant d’espérer monter dans le groupe pro si tout se passe bien, avance Foot Mercato. Mais le PSG ne serait pas seul sur le dossier, avance Foot Mercato. Des clubs de Ligue 1, comme Strasbourg et Brest, même si ces pistes se sont fortement refroidies, Nice, Rennes, FC Bâle, Sion et un club portugais du haut de tableau dont le nom n’a pas filtré, s’intéressent à lui.