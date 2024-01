Le dossier Xavi Simons peine à trouver une issue définitive pour le PSG. Actuellement en prêt au RB Leipzig, tout semble bien se passer pour le titi parisien qui malgré tout, n’est toujours pas fixé sur son avenir à moyen et long terme.

Après son année au PSV Eindhoven, le PSG est parvenu à rapatrier Xavi Simons grâce à une clause exclusive à hauteur de 4 millions d’euros. Cependant, le Néerlandais n’a pas retrouvé le club de la capitale, tant il s’est envolé en prêt du côté du RB Leipzig dans la foulée. La saison suit son cours et le joueur de 20 ans réussi son pari. Sous les couleurs du club de l’écurie Red Bull, Xavi Simons dresse un bilan de 7 buts et 9 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2027 avec son club formateur, la titi parisien pourrait toutefois jamais s’y faire de place. C’est en tous cas ce que laisse penser les dernières informations de Fabrizio Romano. Le journaliste spécialiste du mercato, dans les colonnes du site Caught Offside, assure que « le PSG est très satisfait de son prêt à Leipzig, et une décision sera prise cet été. Rien ne sera décidé en janvier pour Xavi Simons« .

🔴 Le PSG est très satisfait du prêt de Xavi Simons au RB Leipzig. La décision sur son avenir sera prise cet été. Aujourd'hui rien n'est décidé ✨🇳🇱



Par ailleurs, Fabrizio Romano avance également l’intérêt d’Arsenal pour Xavi Simons l’été dernier, en précisant que pour cette piste, à ce stade « il n’y a rien de nouveau« . Les prochains mois seront décisifs pour l’avenir de Xavi Simons en Rouge & Bleu, qui pourrait dépendre de gros dossiers. En effet, le joueur formé au PSG a souvent fait des choix en fonction de sa place dans un projet sportif, et pourrait continuer ainsi, au moment de s’asseoir et discuter avec Luis Campos.