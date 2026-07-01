Mercato – Le PSG prêt à lâcher 180M€ sur deux pistes prioritaires ?

Le PSG veut Maghnes Akliouche et Yan Diomande sur ce mercato. Et pour y parvenir, les Parisiens sont prêt à casser leur tirelire.

Du mouvement est à prévoir en terre parisienne dans les prochaines semaines. Luis Campos et Luis Enrique souhaitent apparemment régénérer une partie de leur effectif après l’incroyable back to back réalisé la saison passée. Gonçalo Ramos est déjà partie et Lee Kang-In devrait suivre, tandis que Maghnes Akliouche est annoncé proche de Paris. Un autre dossier enflamme la presse depuis plusieurs jours : celui menant à Yan Diomande, le petit phénomène du RB Leipzig.

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Le PSG prêt à poser 180 millions d’euros pour Diomande et Akliouche ?

Et si on pensait, dans un premier temps, que l’international ivoirien était pisté pour possiblement remplacer Bradley Barcola, il n’en serait rien. Ce que confirme Fabrizio Romano ce mercredi. Le spécialiste mercato explique que le PSG fait bien de Yan Diomande et de Maghnes Akliouche ses deux priorités. Mieux, pour boucler ce double coup, Luis Campos serait prêt à poser plus de 180 millions d’euros sur la table des négociations.

Sachant que Monaco attend environ 50 millions d’euros pour le natif de Tremblay-en-France, cela signifie que le PSG estime le prix de Yan Diomande à 130 millions d’euros à minima. Un prix qui paraît tout de même très élevé pour un joueur de 19 ans certes talentueux, mais qui doit encore prouver. Maintenant, on connait le jeu du mercato et quand on voit les prix pratiqués depuis quelques jours, cela devient tout de suite moins hors sol.