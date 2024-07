Mercato – Le PSG prêt à passer à l’action pour Désiré Doué ?

Cet été, le PSG compte se montrer actif sur le mercato. Pour renforcer son attaque, il penserait à Désiré Doué. Il pourrait passer à l’action rapidement dans ce dossier.

Depuis la saison dernière, les dirigeants du PSG souhaitent rajeunir et franciser le vestiaire. Même s’ils pistent toujours des joueurs expérimentés, ils comptent également retenir en Ligue 1 les meilleurs talents. C’est ce qu’ils ont fait avec Bradley Barcola l’été dernier et ce qu’il aurait aimé faire avec Rayan Cherki, mais ce dernier a changé d’avis au dernier moment et devrait rejoindre le Borussia Dortmund. Un autre milieu offensif prometteur a tapé dans l’œil du club de la capitale, Désiré Doué. Le joueur du Stade Rennais a réalisé une très belle saison (42 matches toutes compétitions confondues, quatre buts et quatre passes décisives). Des performances qui ont attisé les convoitises, dont celle du PSG. Selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, le champion de France apprécie le profil du jeune ailier (19 ans) et pourrait passer à l’action prochainement dans ce dossier.

Le Bayern aussi à l’affût

Mais le PSG ne serait pas seul dans la course pour s’offrir Désiré Doué. Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, le Bayern Munich s’intéresserait aussi au Rennais. Le club breton est conscient de l’intérêt du club bavarois pour son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Le journaliste indique que Désiré Doué pourrait devenir une cible sérieuse des Munichois plus tard dans ce mercato s’ils arrivent à vendre dans ce secteur de jeu. Sinon, il pourrait attendre le mercato estival 2025. Si le Bayern le surveille, il est dans le viseur de très nombreux clubs, conclut Florian Plettenberg.